Giappone: cittadino cinese ricercato con l'accusa di spionaggio militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Tokyo, in Giappone, ha ottenuto un mandato d'arresto per un cittadino cinese, ex studente universitario, accusato di aver tentato di acquistare illegalmente un software di sicurezza giapponese su mandato delle Forze armate cinesi. Lo riferiscono fonti investigative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". L'uomo di 36 anni, tale Wang Jianbin, avrebbe tuttavia già lasciato il Paese, e le autorità giapponesi intendono includerlo nella lista dei ricercati internazionali dell'Interpol. Wang avrebbe usato una società fittizia per tentare di acquistare il software, la cui vendita era riservata a transazioni tra aziende giapponesi. Il tentativo sarebbe fallito a seguito dell'impossibilità di verificare l'identità della società. Secondo il dipartimento di Polizia di Tokyo, le Forze armate cinesi avrebbero tentato di acquisire il software per studiarne le falle in vista di un attacco informatico. (Git)