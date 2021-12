Brasile: regolarizzati oltre 287 mila migranti e rifugiati venezuelani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di migranti e rifugiati venezuelani nel mondo ha superato i sei milioni. E' quanto si legge in un comunicato congiunto dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), che hanno lanciato un piano regionale di 1,7 miliardi di dollari per sostenere i migranti e le comunità ospitanti in 17 Paesi dell’America latina e dei Caraibi. "Il forte sostegno della comunità internazionale rimane fondamentale per affrontare i bisogni più urgenti di rifugiati e migranti e per aiutare i paesi ospitanti a garantire la loro integrazione socioeconomica", ha affermato Eduardo Stein, rappresentante speciale delle Nazioni unite per la crisi migratoria venezuelana. La pandemia di Covid-19, si legge in un comunicato diffuso oggi, ha peggiorato le condizioni di vita dei più vulnerabili in tutta la regione, compresi rifugiati e migranti. "Gli sforzi di regolarizzazione in corso sono un gesto di solidarietà e richiederanno un investimento finanziario significativo per avere successo", ha affermato Stein. "Sono necessari un maggiore impegno e sforzi più concertati per garantire che nessuno venga lasciato indietro". (Brb)