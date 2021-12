Energia: Cile, aggiudicati sei progetti su idrogeno verde (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda francese del settore delle energie rinnovabili, Total Eren, ha annunciato da parte sua a dicembre l'avvio degli studi di fattibilità di un progetto per la produzione su grande scala di idrogeno verde sempre nella regione patagonica di Magallanes. Il progetto, si legge in una nota dell'azienda, potrà contare fino a 10 Gw di fornitura elettrica proveniente da eolico. All'annuncio del progetto, che potrebbe rappresentare il maggiore di questo tipo nel Paese, era presente anche il ministro cileno dell'Energia e delle Miniere, Juan Carlos Jobet. "La regione di Magallanes è lontana dai mercati ma al centro della soluzione contro il cambiamento climatico e oggi si conferma come un polo di sviluppo dell'idrogeno verde", ha affermato Jobet. "Siamo felici di presentare questo progetto che rappresenta un'iniziativa pionieristica e che contribuisce all'ambizione del Cile di diventare un centro di attrazione di primo piano degli investimenti su idrogeno verde", ha dichiarato da parte sua la vice presidente esecutiva di Total Eren, Fabienne Demol. (segue) (Abu)