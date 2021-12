Energia: Cile, aggiudicati sei progetti su idrogeno verde (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alle condizioni favorevoli per lo sfruttamento eolico la regione di Magallanes ha già in cantiere ben quattro progetti su idrogeno verde con investimenti complessivi per 15 miliardi di dollari. Il progetto di Total Eren, denominato "H2 Magallanes", sarà situato nella località di San Gregorio e prevede la costruzione di una centrale eolica da 10 Gw, un impianto di elettrolisi fino ad 8 Gw di capacità, un impianto di desalinizzazione ed un impianto di ammoniaca (Nh3), oltre alle strutture portuali per il trasporto dei prodotto sul mercato nazionale ed internazionale. L'avvio della fase di costruzione del progetto è prevista per il 2025, mentre l'inizio della produzione è stimato per il 2027. Nell'ambito del progetto, Total Eren ha firmato un accordo di collaborazione con l'Università di Magallanes per la preparazione dello studio di impatto ambientale e del "piano di partecipazione" dei cittadini del progetto in conformità con le migliori pratiche definite dal ministero dell'Energia del Cile. (segue) (Abu)