Energia: Cile, aggiudicati sei progetti su idrogeno verde (6)

- A febbraio di quest'anno, il ministero dell'Energia cileno aveva pubblicato uno studio dove si afferma che la regione di Magallanes ha la capacità di produrre il 13 per cento dell'idrogeno verde del mondo grazie all'energia eolica. A settembre il presidente del Cile, Sebastian Pinera, aveva annunciato sempre in questa regione l'inizio della costruzione del primo impianto di produzione di idrogeno verde e che dovrebbe essere operativo già entro il 2022. "Dobbiamo abbandonare la nostra dipendenza dai combustibili che emettono carbonio e dobbiamo farlo oggi, utilizzando l'energia di domani, l'idrogeno verde", aveva affermato il presidente in quell'occasione. "Entro la fine di quest'anno, inizieremo la costruzione del primo impianto di idrogeno verde nella Patagonia cilena, che dovrebbe entrare in funzione nel 2022″, aveva quindi annunciato. L'impianto sfrutterà energia rinnovabile derivata dai forti venti della regione e si stima che sarà in grado di produrre circa 350 tonnellate di metanolo e 130 mila litri di benzina all'anno. (segue) (Abu)