Energia: Cile, aggiudicati sei progetti su idrogeno verde (7)

- In termini di costi, il progetto prevede un investimento di 51 milioni di dollari in un'area di 5,7 ettari. La vita utile dell'impianto è stimata in 25 anni. Pinera ha sottolineato nel suo discorso la portata del progetto. "Si tratta del primo impianto al mondo che, una volta pienamente operativo, produrrà carburante sintetico a impatto zero per l'esportazione, riducendo di oltre 100 mila tonnellate le emissioni di gas a effetto serra all'anno". Dopo la sua costruzione, la capacità produttiva del progetto sarà ampliata in due fasi successive, raggiungendo circa 55 milioni di litri di benzina verde nel 2024 e circa 550 milioni di litri nel 2026. Lo stesso presidente Pinera, in un recente evento aveva stimato il potenziale del Cile nello sviluppo dell'idrogeno verde "in 30 miliardi di dollari di esportazioni all'anno", un livello pari a quello ottenuto attualmente con le vendite all'estero di rame. (Abu)