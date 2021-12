Ecuador: governo annuncia fine stato di emergenza nelle carceri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella loro dichiarazione, gli esperti ricordano inoltre alle autorità che "hanno l'obbligo di proteggere la vita e l'integrità fisica di tutte le persone detenute". Ciò include "il dovere di indagare sulle morti illegali utilizzando gli standard più elevati, come stabilito dal Protocollo del Minnesota sull'indagine sulla morte potenzialmente illegale". "L'omissione equivale alla privazione arbitraria della vita, alla tortura e ad altri maltrattamenti di cui le autorità sono responsabili", hanno affermato. Gli esperti hanno preso nota del fatto che il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per il sistema carcerario, ma sollecitano a parte "misure concrete per alleviare il sovraffollamento, impedire l'accesso dei detenuti alle armi e promuovere l'uso di misure alternative alla detenzione". Secondo le Nazioni Unite Quito dovrebbe anche garantire il rigoroso rispetto delle "Regole minime standard" delle Nazioni Unite del 2015 per il trattamento dei prigionieri, note come "Regole di Mandela". (segue) (Brb)