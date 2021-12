Usa: Covid, Fauci avanza ipotesi vaccinazione obbligatoria per voli nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professor Antony Fauci, infettivologo di riferimento della Casa Bianca per la risposta alla pandemia di Covid-19, ha avanzato l’ipotesi imporre l’obbligo di sottoporsi al vaccino anti-Covid per tutti coloro che viaggiano su voli all’interno degli Stati Uniti. "Quando si rende obbligatoria la vaccinazione, questo costituisce un ulteriore incentivo a vaccinare più persone", ha detto Fauci all’emittente “Msnbc”. "Se vuoi farlo con i voli nazionali, penso sia qualcosa che dovrebbe essere preso seriamente in considerazione", ha aggiunto. Le dichiarazioni dell’esperto arrivano dopo che almeno 2.600 voli sono stati cancellati nelle ultime 24 ore, inclusi circa 1.000 voli negli Stati Uniti, a causa del rapido diffondersi della variante Omicron del Covid-19. Le cancellazioni riguardano solo una piccola percentuale dei voli complessivi, ma il problema – stando alle prime analisi – potrebbe estendersi anche ai prossimi giorni e alle prime battute del 2022. Sebbene alcuni degli annullamenti siano stati causati da maltempo e problemi di manutenzione, diverse compagnie aeree hanno riconosciuto che l'attuale ondata di casi di coronavirus ha contribuito in modo significativo.(Nys)