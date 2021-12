Cina: “Wsj”, proteste contro catena Walmart per sospensione importazioni da Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale statunitense Walmart, uno dei principali colossi mondiali della vendita al dettaglio, è finita nel mirino del governo di Pechino a seguito del passaggio di una legge negli Usa che vieta praticamente tutte le importazioni dalla regione cinese nordoccidentale dello Xinjiang. Lo scrive il “Wall Street Journal”, ricordando che l’amministrazione del presidente Joe Biden ha operato una stretta sui prodotti provenienti dall’area in questione, popolata dalla minoranza turcofona e islamica degli uiguri, in risposta alle violazioni dei diritti umani portate avanti nella zona dal governo di Pechino. La società con sede a Bentonville (Arkansas) ha suscitato un imponente dibattito sui social media cinesi a partire dalla scorsa settimana. Walmart avrebbe smesso di immagazzinare prodotti provenienti dallo Xinjiang nelle sue sedi cinesi, suscitando l’ira di una serie osservatori locali. La regione cinese nordoccidentale dello Xinjiang è diventata un punto critico geopolitico nelle relazioni tra Washington e Pechino, nonché un dilemma etico per le multinazionali statunitensi che fanno affari in Cina. L'amministrazione Biden ha accusato il governo cinese di essere coinvolto in un vero e proprio genocidio contro le minoranze religiose nella regione. La Cina ha sempre respinto le accuse, descrivendo le proprie politiche come volte a prevenire il terrorismo e proteggere la sicurezza nazionale. La scorsa settimana, il gigante statunitense dei semiconduttori Intel Inc. si è scusato con i consumatori, i partner e il pubblico cinesi in seguito a una protesta sui social media contro l'azienda con sede a Santa Clara, California, che aveva pubblicato sul suo sito web una lettera ai fornitori chiedendo loro di evitare di rifornirsi dallo Xinjiang.(Nys)