Usa: dipartimento di Stato, Eizenstat nominato consigliere speciale questioni Olocausto

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha nominato l'ambasciatore Stuart E. Eizenstat come suo consigliere speciale per le questioni relative all'Olocausto. Lo ha annunciato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, precisando che Eizenstat è stato vice segretario del Tesoro, sottosegretario di Stato per gli affari economici, sottosegretario al Commercio e ambasciatore Usa presso l'Unione europea. Attualmente lavora nel settore privato con lo studio legale di Covington & Burling. Eizenstat ha ricoperto la stessa posizione consultiva per i segretari di Stato Hillary Clinton e John Kerry. Ha inoltre lavorato come consulente esperto sulle questioni dell'Olocausto durante l'amministrazione dell’ex presidente Usa, Donald Trump.(Nys)