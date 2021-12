Energia: Cile, aggiudicati sei progetti su idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia di Stato per gli investimenti del Cile (Corporacion de fomento - Corfo) ha assegnato sei progetti per la costruzione di altrettanti impianti di produzione di idrogeno verde. Tra le aziende aggiudicatarie, si legge in un comunicato di Corfo, anche l'italiana Enel, che attraverso la sua succursale Enel Green Power Chile, si incaricherà del progetto "Faro del Sur" nella regione patagonica di Magallanes. Si tratta di un impianto in grado di produrre 25 mila tonnellate di idrogeno verde all'anno grazie all'installazione di un parco eolico in grado di generare 240 Mw per il processo di elettrolisi. In totale, prosegue il comunicato, le proposte selezionate genereranno investimenti per oltre 1 miliardo di dollari nei prossimi tre anni e daranno una produzione complessiva di 45 mila tonnellate di idrogeno all'anno. "I progetti che stiamo approvando hanno una capacità di elettrolisi di 388 Mw equivalente all'attuale produzione mondiale", ha sottolineato il vicepresidente esecutivo di Corfo, Pablo Terrazas. (segue) (Abu)