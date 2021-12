Energia: Cile, aggiudicati sei progetti su idrogeno verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte selezionate, si legge nella nota, dovranno entrare in funzione al più tardi entro il 2025, e riceveranno "un contributo statale complessivo di 50 milioni di dollari una volta installata la capacità di elettrolisi stabilita nelle basi del concorso". Il bando aggiudicato a Enel prevede in questo senso un esborso di quasi 17 milioni di dollari. Gli altri cinque bandi sono stati assegnati a Linde GmbH per il progetto da 3 mila tonnellate all'anno HyPro Aconcagua; a Engie S.a. per il progetto HyEx da 3.200 tonnellate all'anno nella regione di Antofagasta; a Air Liquid S.a. per il progetto Amer sempre ad Antofagasta, in grado di produrre 60 mila tonnellate di etanolo all'anno; Gnl Quintero S.a. per il progetto Bahia Quintero da 430 tonnellate di idrogeno all'anno nella regione di Valparaiso; e a Cap S.a. per il progetto H2v Cap, da 1.550 tonnellate nella regione del Bio Bio. (segue) (Abu)