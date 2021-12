Energia: Cile, aggiudicati sei progetti su idrogeno verde (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 settembre il presidente del Cile, Sebastian Pinera, aveva annunciato la costruzione del primo impianto di produzione di idrogeno verde nel Paese. Lo aveva fatto partecipando in modalità virtuale all'evento "Global Citizen" contro il cambiamento climatico. L'impianto, ha affermato Pinera, sarà costruito nella città di Punta Arenas, all'estremo sud del Cile nella regione di Magellano, e dovrebbe essere operativo entro il 2022. "Dobbiamo abbandonare la nostra dipendenza dai combustibili che emettono carbonio e dobbiamo farlo, utilizzando l'energia di domani, l'idrogeno verde", ha affermato il presidente. "Entro la fine di quest'anno, inizieremo la costruzione del primo impianto di idrogeno verde nella Patagonia cilena, che dovrebbe entrare in funzione nel 2022″, ha annunciato Pinera nel foro globale. L'impianto sfrutterà energia rinnovabile derivata dai forti venti della regione e si stima che sarà in grado di produrre circa 350 tonnellate di metanolo e 130 mila litri di benzina all'anno. (segue) (Abu)