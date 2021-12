Brasile: minacce a funzionari autorità sanitaria, Corte suprema chiede indagini su Bolsonaro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di ricevere la richiesta da parte della Corte suprema, l'ufficio del Procuratore generale della Repubblica del Brasile (Pgr) aveva già riferito di aver deliberato "l'adozione di misure per contribuire a garantire la tutela" dei dirigenti dell'Anvisa. La Pgr si è espressa dopo che l'Anvisa aveva chiesto a tutte le istituzioni responsabili di indagare sulle minacce che i dirigenti dell'autorità stanno ricevendo. "Anvisa informa che, viste le minacce di violenza ricevute e intensificatesi nelle ultime 24 ore, sono state diramate questa domenica, 19 dicembre, lettere che ribadiscono le richieste di protezione della polizia ai membri dell'Agenzia. Tali richieste erano già state avanzate lo scorso novembre, quando l'agenzia ha ricevuto le prime minacce", affermava l'agenzia in una nota in cui i dirigenti dell'Anvisa si dicono "sorpresi dalle pubblicazioni sui social media e dalle minacce, intimidazioni e offese ricevute su internet a causa della decisione tecnica assunta". (Brb)