Usa: Covid, Cdc riducono a 5 giorni isolamento per positivi asintomatici

- I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno ridotto da dieci a cinque giorni il tempo di isolamento raccomandato per le persone che risultano positive al Covid-19 se asintomatiche. Le imprese di tutto il paese sono in tensione a causa del crescente numero di dipendenti in quarantena a causa dell'aumento dei casi legati alla variante Omicron. Le nuove linee guida cercano di bilanciare "ciò che sappiamo sulla diffusione del virus e la protezione fornita dalla vaccinazione e dalle dosi di richiamo", ha spiegato la direttrice dei Cdc, Rochelle Walensky. La mossa arriva dopo che il principale esperto di malattie infettive del paese, il dottor Anthony Fauci, ha affermato che è possibile che il governo federale possa ridurre il periodo di quarantena o isolamento per le persone al di fuori del settore sanitario che sono state esposte al Covid-19.(Nys)