Ecuador: governo annuncia fine stato di emergenza nelle carceri (4)

- Il documento degli esperti Onu segnala diversi punti di preoccupazione, ma in particolare sottolinea il "grave sovraffollamento", dovuto in gran parte ad una "politica di guerra alla droga altamente punitiva". Oltre a questo il rapporto parla anche di "informazioni su tagli ai fondi" del sistema penitenziario e di "mancanza di personale, compresi professionisti formati in settori necessari per la riabilitazione sociale". Secondo l'Onu inoltre, "la disponibilità di armi, la violenza tra bande criminali rivali e la separazione inadeguata dei detenuti nelle carceri hanno ulteriormente aggravato i problemi preesistenti". Gli esperti denunciano d'altra parte che i rapporti forensi sul numero, sull'identità e sulle cause delle morti dei detenuti sono spesso "confusi", provocando "ulteriori sofferenze ai familiari delle vittime". (segue) (Brb)