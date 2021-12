Ecuador: governo annuncia fine stato di emergenza nelle carceri (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente il sistema carcerario dell'Ecuador, forte di 65 strutture, ospita circa 39mila detenuti contro i circa 30mila posti disponibili. Nei dodici padiglioni del Litoral sono ospitati 8.500 detenuti, il 60 per cento in più di quelli previsti. Almeno sette padiglioni, secondo fonti investigative rilanciate dai media locali, sono controllati da esponenti di primo piano delle reti criminali dedite al traffico di stupefacenti, tra cui elementi legati ai cartelli messicani "Sinaloa" e "Jalisco Nueva Generacion". Più in generale, i media rilanciano un allarme sicurezza anche fuori dai perimetri carcerari. Nei primi otto mesi del 2021, riporta il quotidiano "Primicias", si sono registrati 1.007 omicidi con arma da fuoco, un incremento del 119 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta inoltre della cifra più alta dell'ultimo decennio, più degli 845 morti con arma da fuoco del 2012. Gli omicidi con pistole e fucili sono stati sin qui il 71 per cento delle 1.427 morti violente contate in tutto il Paese. (segue) (Brb)