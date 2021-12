Difesa: a Taranto cambio comandante tattico in mare Operazione Mare sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 10.30, a bordo del cacciatorpediniere Andrea Doria della Marina militare ormeggiato nella Stazione navale Mar Grande di Taranto, si svolgerà la cerimonia di avvicendamento al comando dell’Operazione Mare sicuro (Oms): un’operazione indispensabile per assicurare la sorveglianza in una zona di mare di preminente interesse nazionale e capace di intercettare le minacce quando sono ancora lontane dai nostri confini, prima che queste si riverberino sul territorio nazionale. Lo riferisce una nota della Marina militare. Alla presenza del Comandante in capo della Squadra navale, ammiraglio Aurelio De Carolis, il contrammiraglio Valentino Rinaldi passerà il testimone al contrammiraglio Riccardo Marchiò. Il dispositivo aeronavale impegnato nella 47esima rotazione dell’Operazione Mare sicuro, in oltre 4.000 ore di moto, ha pattugliato le acque antistanti la Tripolitania e la Cirenaica, lo Stretto di Sicilia e il Mar Ionio, contribuendo in maniera fattiva al contrasto alle attività illecite e deterrenza nei confronti di organizzazioni criminali in quelle zone, operando a tutela degli interessi nazionali per la protezione delle linee di comunicazione, delle navi commerciali e delle piattaforme off-shore nazionali.(Res)