Usa: Biden, ancora molto da fare su somministrazione test Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha riconosciuto che c'è "ancora lavoro da fare" per aumentare la fruibilità dei test contro il Covid-19, dopo che molti cittadini Usa si sono affrettati in questi giorni a sottoporsi ai tamponi in vista delle festività di Natale e Capodanno. “Vedere quanto sia stato difficile per alcune persone fare un test questo fine settimana dimostra che abbiamo ancora lavoro da fare. Lo stiamo facendo", ha detto Biden durante una riunione con il team della Casa Bianca incaricato della risposta alla pandemia di Covid. "So che le file sono diventate molto lunghe in alcuni Stati", ha detto il capo dello Stato, aggiungendo di aver ordinato alla Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema) di creare siti di test in luoghi con forte domanda come New York, dove sono stati costruiti sei nuovi hub negli ultimi cinque giorni. Biden ha anche annunciato una nuova partnership con Google per far trovare agli utenti le ubicazioni dei centri vaccinali, dicendo: "Abbiamo lavorato con Google, quindi ora si può cercare "test Covid vicino a me" su Google". Il presidente ha annunciato la scorsa settimana che il governo federale avrebbe acquistato 500 milioni di test da inviare gratuitamente, che saranno pronti per la consegna a gennaio.(Nys)