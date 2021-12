Giustizia: Camere penali solidali con il sottosegretario Sisto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta dell’Unione camere penali italiane (Ucpi) ha espresso la propria solidarietà al sottosegretario Francesco Paolo Sisto, "oggetto di una aggressione giornalistica la cui ottusa faziosità sfida il senso del ridicolo e qualifica, per la ennesima volta, la qualità culturale e politica di chi se ne è reso responsabile". In un comunicato diffuso dall'Ucpi si legge che, "secondo 'Il Fatto Quotidiano', che vi dedica addirittura il titolo di apertura, la ministra (della Giustizia, Marta) Cartabia si sarebbe resa responsabile, nientedimeno, di avere affidato la 'delega alle valutazioni professionali' dei magistrati all’on. Sisto. Il quale, come è a tutti noto, altri non è che sottosegretario alla Giustizia, in quanto tale naturale destinatario delle deleghe del ministro. Senonché - prosegue il comunicato -secondo la trogloditica logica di quel quotidiano, essendo stato costui, in un certo procedimento penale, difensore di Silvio Berlusconi, porterebbe con sé, indelebile, quel marchio di infamia, che lo renderebbe indegno di adempiere con probità ed equilibrio a quella delega". (segue) (Rin)