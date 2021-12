Cile: Covid, a partire da gennaio scade passaporto sanitario di chi non riceve terza dose vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Cile hanno ribadito che a partire dal 1mo gennaio scadrà il passaporto sanitario delle persone che hanno ricevuto la seconda dose del vaccino anti-covid da più di sei mesi e non si sono applicate la terza dose di rinforzo. Lo ha affermato oggi il ministro della Sanità, Enrique Paris. "Approfittiamo la disponibilità di dosi di rinforzo perché sappiamo che evita il ricovero in terapia intensiva e la morte", ha affermato Paris. Il ministro ha precisato che attualmente sarebbero 1.627.165 i cileni che perderebbero il documento che permette di circolare liberamente all'interno del territorio nazionale, assistere a spettacoli o semplicemente entrare in un ristorante. Il Cile è tra i Paesi con il più alto tasso di vaccinazione al mondo. Secondo dati ufficiali l'86,1 per cento dei cileni ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti Covid-19 mentre sono invece oltre 10,2 milioni i cileni vaccinati con tre dosi, un numero equivalente a quasi il 70 per cento della popolazione. (segue) (Abu)