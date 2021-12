Usa: “Wsj”, variante Omicron frenerà ripresa economica nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento a livello globale dei casi di Covid-19, sulla scia della variante Omicron, provocherà un rallentamento della ripresa economica nel 2022 rispetto alle previsioni formulate prima che la nuova mutazione si diffondesse. Lo scrive il “Wall Street Journal”, precisando che gli analisti si accingono a declassare le aspettative di crescita degli Stati Uniti e dell’intero pianeta nella prima parte del 2022. Il tutto avviene mentre cresce il numero di persone che rimangono a casa per evitare il contagio, provocando una contrazione dei consumi. Le compagnie aeree hanno cancellato migliaia di voli durante le vacanze di Natale, in parte a causa della carenza di personale causata dal Covid-19. I funzionari statunitensi stanno cercando modi per allentare la pressione sugli ospedali limitando anche le interruzioni dell'attività.(Nys)