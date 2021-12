Legge Bilancio: Casa (M5s), su scuola si può fare di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una finestra aperta sul mondo negli anni in cui si sono iniziate a scaricare a terra le molteplici conseguenze della globalizzazione" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- ”La manovra appena approdata alla Camera conferma la linea seguita negli ultimi due anni e destina risorse aggiuntive a scuola, ricerca, università e cultura. Crescono tutti gli indicatori fondamentali del sostegno pubblico. Si tratta di una legge d Bilancio espansiva e di supporto per ogni materia di competenza della commissione Cultura Scienza e Istruzione”. Lo afferma in una nota Vittoria Casa, presidente della commissione Cultura scienza e istruzione alla Camera ed esponente del Movimento 5 stelle, a margine del parere favorevole espresso dalla commissione VII di Montecitorio. "Il Fondo ordinario per le università - sottolinea la presidente - sale di 250 milioni nel 2022 e di 515 milioni nel 2023; il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (Foe) si incrementa di 270 milioni - 90 milioni l'anno – tra il 2022 e il 2024. Infine la scuola. I finanziamenti sono importanti per ciò che riguarda il dimensionamento scolastico, il supporto psicologico, la lotta al cyberbullismo e il personale docente delle piccole isole. Non è stato invece finanziato fino a giugno il prolungamento dei contratti per tutto l'organico Covid Ata”. In un momento “di peggioramento della situazione pandemica - aggiunge - si tratta di una mancata misura preventiva. Tutto il personale Ata ad oggi impiegato è essenziale. Le relative risorse dovranno essere stanziate nel primo provvedimento utile”. (Com)