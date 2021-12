Ecuador: governo annuncia fine stato di emergenza nelle carceri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ecuador ha deciso di non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza nelle carceri del Paese oltre l'attuale scadenza del 28 dicembre. Lo ha reso noto lunedì il vice ministro dell'Interno, Max Campos, sottolineando che le Forze di sicurezza e le Forze armate proseguiranno nel compito di cooperazione e assistenza nel contesto delle loro normali competenze. "E' arrivato il momento di concludere lo stato di emergenza", ha affermato Campos, che ha quindi precisato che la Polizia e l'Esercito continueranno ad essere presenti nelle carceri collaborando con il sistema penitenziario senza necessità di un decreto speciale". Secondo la legge attuale, segnala il quotidiano "El Universo", gli unici agenti di sicurezza autorizzati ad operare all'interno dei penitenziari sono le guardie carcerarie. In questo contesto Polizia e militari si manterrebbero all'esterno delle strutture intervenendo solo in caso di rivolta. (segue) (Brb)