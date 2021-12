Ecuador: governo annuncia fine stato di emergenza nelle carceri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'ultima rivolta di settembre culminata con il massacro di 62 detenuti nel carcere di El Litoral il presidente Guillermo Lasso aveva dichiarato che avrebbe prorogato lo stato di emergenza tutte le volte che sarebbe stato necessario. L'emergenza che conclude martedì 28 dicembre era la prima ed unica proroga decretata da Lasso il 29 settembre per "la grave crisi interna nei centri di riabilitazione sociale a livello nazionale". Il governo ha annunciato nel frattempo che istituirà un sistema di "intelligence" per monitorare la situazione all'interno delle carceri e la contrattazione di 2.600 nuove guardie penitenziarie. Ad oggi il numero di secondini che operano all'interno delle carceri è di 1.400 quando gli ultimi studi condotti dal governo indicano la necessità di almeno 4.000 guardie. Parallelamente l'esecutivo ha istituito una commissione per la Pacificazione delle carceri incaricata di studiare una riforma del sistema. (segue) (Brb)