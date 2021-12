Covid: Cicchetti (Altems Cattolica), in prossime due settimane destinato a crescere numero decessi tra non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato preccupante che ci dovrà interessare prossimi giorni è il numero dei deceduti che nelle prossime due settimane è diestinato a salire soprttutto tra i non vaccinati. Lo ha detto Americo Cicchetti, direttore di Altems (Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari) dell'Università Cattolica, ospite a “I numeri della pandemia” a Sky Tg 24. “I numeri dei deceduti dal 14 ottobre sono sempre cresciuti - ha evidenziato - oggi siamo a 142, il 25 dicembre erano 144 e il 25 dicembre 2020 erano 549: evidentemente c'è stato un effetto della campagna vaccinale molto molto importante”. “Purtroppo, tra un paio di settimane, vedremo una crescita anche di quel numero – ha proseguito - e ci renderemo conto, perché già i dati dell'Iss ce lo mostrano, che quel numero crescerà soprattutto per effetto dei non vaccinati”. (Rem)