Difesa: ministro greco Panagiotopoulos, accordo su fregate francesi in Parlamento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L'accordo per la forniture di tre fregate francesi Belharra arriverà nel Parlamento della Grecia per l'approvazione definitiva nel gennaio del 2022. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa greco, Nikos Panagiotopoulos, secondo cui sempre a gennaio è attesa la consegna dei sei aerei Rafale di produzione francese. Parlando alla stampa, il ministro ha spiegato che gli aerei forniti dalla Francia dovrebbero arrivare in Grecia il 19 gennaio. Il ministro della Difesa ha poi parlato della prossima visita negli Usa del premier ellenico, Kyriakos Mitsotakis, atteso alla Casa Bianca nel febbraio 2022, mentre i colloqui per la costruzione della fiducia tra Atene e Ankara dovrebbero avere luogo nel mese di marzo.(Gra)