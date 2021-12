Brasile: regolarizzati oltre 287 mila migranti e rifugiati venezuelani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile, attraverso l'operazione "Accoglienza", ha concesso un regolare visto e fornito documenti a oltre 287 mila migranti e rifugiati venezuelani. Inoltre 64mila persone sono state trasferite dai centri di accoglienza al confine tra i due Paesi verso 700 municipi, dove è stata loro offerta una casa e un lavoro. Lo riferisce il ministero della Cittadinanza in una nota. "Il Brasile ha sviluppato una ricettività per queste persone che arrivano già con una storia di grande sofferenza. Persone che spesso camminano per giorni e giorni, portando a piedi la famiglia nel nostro Paese in cerca di un futuro migliore", ha detto il ministro della Cittadinanza, Joao Roma. "Con l'operazione Accoglienza, siamo già riusciti a ottenere che più di 60mila persone fossero ospitate in Brasile, offrendo loro opportunità di lavoro", ha proseguito il ministro. (segue) (Brb)