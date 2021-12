Giustizia: Camere penali solidali con il sottosegretario Sisto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi è un diffuso analfabetismo costituzionale, secondo il quale l’avvocato difensore di Tizio debba ritenersi indistinguibile da Tizio, sodale dunque del proprio assistito, correo se possibile, e ciò - si aggiunga - vita natural durante. Si tratta di un sub-pensiero tipico di chi considera il concreto esercizio del diritto di difesa come un ostacolo alla giustizia, soprattutto se il processo riguardi i propri avversari. Dunque - prosegue il comunicato -, nulla di nuovo per il giornale diretto da Marco Travaglio. Vi è poi un analfabetismo tout court, che impedisce di comprendere, a chi pretenderebbe di occuparsene in modo così eclatante, perfino il banale contenuto di quella delega; che è una mera delega di firma, visto che le valutazioni dei magistrati, come sanno tutti ad eccezione degli analfabeti, spettano in via esclusiva al Consiglio superiore della magistratura (che, come è noto, ne fa un pessimo uso, ma questo è un altro discorso). Naturalmente - aggiungiamo ad colorandum - da quando l’on. Sisto è sottosegretario alla Giustizia, egli non può più esercitare la professione di avvocato". (Rin)