Usa: Biden firma disegno di legge su bilancio annuale difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato il National Defense Authorization Act per il 2022 (Ndaa, il provvedimento che ogni anno definisce gli stanziamenti destinati alle Forze armate del Paese). Lo scrive il sito statunitense “Axios”, citando un comunicato della Casa Bianca, in cui si sottolinea che l’iniziativa concede il via libera a 770 miliardi di dollari di spesa per la difesa nel prossimo anno. Il disegno di legge annuale fornisce finanziamenti e definisce la politica del Pentagono per il prossimo anno fiscale. Le disposizioni chiave del disegno di legge di quest'anno includono un aumento di stipendio per i membri del servizio militare e il personale civile del Pentagono, 12 settimane di congedo parentale per tutti i membri del servizio e una serie di riforme riguardanti le indagini nelle Forze armate su casi di violenze sessuali e molestie.(Nys)