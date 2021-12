Brasile: governo annulla progetti di estrazione dell'oro in aree indigene (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Heleno, in qualità di segretario esecutivo del Consiglio di difesa, oltre a essere uno dei principali consiglieri del governo di Jair Bolsonaro su questioni relative alla sovranità e alla difesa, ha anche la responsabilità di fornire l'approvazione a progetti minerari nelle regioni di confine. In nome di questa prerogativa lo scorso 6 dicembre il ministro aveva autorizzato l'avvio del progetto di esplorazione. Il governo Bolsonaro ha incoraggiato l'avanzata dell'estrazione mineraria nelle regioni amazzoniche. Secondo quanto rivelato da "Folha", Heleno ha concesso, dal 2019, 81 autorizzazioni in Amazzonia, tra licenze per la ricerca e licenze per l'estrazione di minerali. Solo nel 2021 i nulla osta concessi sono stati già 45. Il totale dei permessi è il maggiore dall'anno 2013, e dovrebbe aumentare fino alla fine di quest'anno. (segue) (Brb)