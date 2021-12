Legge Bilancio: 400 emendamenti presentati in commissione Camera, tutti delle opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Sono appena terminati i lavori odierni della commissione Bilancio della Camera impegnata sulla legge di Bilancio. Una nuova seduta è prevista per le 9 di domani mattina, quando il presidente della commissione, Fabio Melilli, del Partito democratico, si pronuncerà sulla loro ammissibilità. L'obiettivo è quello di licenziare il testo entro l'ora di pranzo, dando il mandato al relatore, per consentirne l'approdo in Aula, come da calendario, alle 14. Sono 400 - tutti delle opposizioni - gli emendamenti presentati: tra questi, 270 sono di Fratelli d'Italia, come confermato dal capogruppo di Fd'I nella commissione, Paolo Trancassini. (Rin)