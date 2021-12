Francia: pass vaccinale in vigore entro 15 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 15 gennaio in Francia il green pass verrà sostituito dal pass vaccinale, rilasciato solamente a chi ha una copertura vaccinale completa contro il coronavirus. Lo ha detto il primo ministro francese Jean Castex, durante un conferenza stampa seguita al Consiglio di Difesa sanitario e al Consiglio dei ministri straordinario. Nei luoghi dove è necessario il green pass per entrare "bisognerà dimostrare di essere vaccinati. Un tampone negativo non sarà più sufficiente", ha detto il premier. Castex ha poi annunciato che il governo francese prevede un inasprimento delle sanzioni per chi produce certificati sanitari falsi. Tra le misure decise dal governo c'è anche quella che prevede un limite ai grandi raduni di 2 mila persone massimo all'interno e 5 mila all'esterno.(Frp)