Brasile: regolarizzati oltre 287 mila migranti e rifugiati venezuelani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione è stata creata nel 2018 per garantire assistenza umanitaria ai venezuelani in arrivo nello stato confinante di Roraima. Il piano fornisce assistenza di emergenza a rifugiati e migranti. La filiera della solidarietà inizia ricevendo le persone in centri predisposti per garantire l'accoglienza, l'identificazione, il controllo sanitario, l'immunizzazione, la regolarizzazione migratoria e lo screening dei documenti. "Il governo brasiliano ha dato, in modo molto efficace, la prova che per noi è possibile superare queste difficoltà, accogliendo anche i nostri fratelli venezuelani con una struttura adeguata e con un orientamento di vita per molti di loro", ha affermato il ministro. (segue) (Brb)