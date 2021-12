Covid: Bernini (FI), vaccini hanno salvato migliaia di vite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, ricorda che "esattamente un anno fa iniziava in Italia la più grande campagna vaccinale della storia. Grazie alla struttura commissariale del generale Figliuolo e alla mobilitazione del Servizio sanitario nazionale - continua la parlamentare in una nota -, ad oggi sono state somministrate 108 milioni di dosi di vaccino, che hanno salvato migliaia di vite. Basta ricordare che l’anno scorso da ottobre a dicembre si erano contati 33.300 decessi, mentre quest’anno sono stati cinquemila, sempre troppi, ma l’85 per cento in meno". L'esponente di FI aggiunge: "Non solo: a Natale 2020 eravamo tutti in zona rossa, mentre oggi abbiamo sette Regioni in zona gialla e 14 in zona bianca. Avanti tutta con i vaccini, dunque: lo dice la scienza, lo dice l’esperienza e lo suggerisce il buonsenso". (Com)