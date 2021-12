Grecia-Serbia: sindaci di Atene e Belgrado firmano memorandum di collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindaci di Atene e Belgrado, Kostas Bakoyannis e Zoran Radojicic, hanno firmato un memorandum per espandere la collaborazione. Nell'ambito di questa intesa viene previsto che la capitale greca ospiterà la prima conferenza delle città dei Balcani B40 nel 2022. Secondo quanto affermato dal sindaco di Atene dopo l'incontro, scrive l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", Grecia e Serbia "condividono tradizioni, storia ed hanno combattuto più volte dalla stessa parte per la pace, la democrazia e la giustizia". "Questi tempi pieni di sfide rendono imperativo per i sindaci lavorare insieme", ha osservato Radojicic, secondo cui Atene rappresenta un modello per Belgrado e per altre città dei Balcani. Il sindaco di Belgrado ha inoltre presentato l'invito del presidente serbo Aleksandar Vucic a Bakoyannis a recarsi in visita nel Paese. (Gra)