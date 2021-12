Egitto-Cina: viceministro Estero, Il Cairo partner chiave della Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- L'Egitto resta uno dei principali partner internazionali dell’iniziativa cinese Nuova via della seta (Belt and Road Initiative) grazie all’importanza rappresentata dal Canale di Suez e dalla sua Zona economica. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri egiziano per gli Affari africani, Hamdi Loza, durante un seminario organizzato dall’ambasciata cinese al Cairo. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, Loza ha sottolineato che quella tra Egitto e Cina è una partnership globale che include tutti i campi in particolare sanità, economia e ricerca scientifica e apre le porte alla cooperazione con l'Africa e i Paesi arabi. Il diplomatico egiziano ha annunciato che l'Egitto ospiterà il Centro dell'Unione africana per la ricostruzione e lo sviluppo post-bellico (Pcrd), che sarà un modello per la cooperazione con la Cina sulla base della diffusione della sicurezza e della stabilità in tutto il continente.(Cae)