Migranti: Bernini (FI), sbarchi insostenibili senza solidarietà europea

21 luglio 2021

- Per la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, "l’immigrazione è una questione europea, ma l’Italia è sempre più sola. Il sentimento di pietà e l’orrore per i migranti annegati davanti alle coste libiche ripropongono l’esigenza di fermare i trafficanti che in modo sempre più spregiudicato lucrano sulla pelle di uomini, donne e bambini. I più di mille arrivi sulle nostre coste a bordo delle navi Ong - continua la parlamentare in una nota - sono l’altra faccia dell’immigrazione irregolare, che registra un anno record di sbarchi, mentre i canali della solidarietà comunitaria sono stati totalmente chiusi a causa della pandemia". L'esponente di FI aggiunge: "Intanto, la riforma di Schengen prevede che nel 2022 gli altri Paesi possano rispedirci i migranti che hanno varcato le frontiere. Siamo in mezzo alla quarta ondata di Covid, ed è impensabile aumentare ulteriormente i livelli di accoglienza. Come ha detto il presidente Mattarella, se l’Europa non governa il fenomeno migratorio, ne saremo travolti". (Com)