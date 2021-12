Agroalimentare: Mipaaf, Patuanelli firma decreti indennizzi a imprese per calamità naturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova svolge un servizio volto a veicolare ai cittadini un’informazione professionale, attenta e completa sui temi che l’attualità propone" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali

18 ottobre 2021

- Dopo il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, il ministro Stefano Patuanelli ha sottoscritto i due decreti relativi alla distribuzione degli interventi compensativi per danni da calamità naturali e da eventi climatici avversi agli imprenditori agricoli nel campo delle produzioni, delle strutture aziendali, delle infrastrutture e delle opere di bonifica. E' quanto si legge in una nota del dicastero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. I prelevamenti dal Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo numero 102/2004 ammontano a 70 milioni di euro per gli anni 2019-2021 e a 13 milioni di euro per l'anno 2021, anche grazie alle ulteriori somme destinate al Fondo dalla legge di Bilancio 2021. Il primo decreto relativo a 70 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021 - continua la nota - è destinato in maniera rilevante alle imprese dell’Emilia-Romagna, a cui seguono quelle di Piemonte, Lombardia e Puglia, mentre il secondo va a coprire i danni subiti in particolare dalle aziende di Lombardia, Piemonte, Veneto e Sardegna. I decreti approvano il riparto delle somme tre le Regioni che provvederanno successivamente all’erogazione in relazione ai fabbisogni accertati a conclusione dell’istruttoria delle richieste di spesa e tenuto conto delle esigenze prioritarie nella erogazione degli aiuti. (Com)