Russia: viceministro Difesa Fomin, provocazioni della Nato rendono possibile un conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le provocazioni "deliberate" della Nato vicino ai confini della Russia rischiano di sfociare in un conflitto armato. Lo ha affermato il viceministro della Difesa russo, Aleksandar Fomin. "Recentemente, l'Alleanza è passata alla pratica delle provocazioni dirette, associate con un rischio elevato di escalation verso un confronto armato", ha affermato Fomin durante un briefing con addetti militari e rappresentanti di ambasciate straniere accreditati a Mosca. Secondo il viceministro della Difesa russo, inoltre, la Nato sta ignorando l'iniziativa del presidente Vladimir Putin per una moratoria sullo sviluppo di armi balistiche a corto e medio raggio in Europa. "Il dispiegamento di questo tipo di missili in Europa è improbabile che aumenterà la sicurezza della Nato", ha concluso Fomin. (Rum)