Usa: Biden, fare di più per agevolare test Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha riconosciuto che occorre fare di più per agevolare i test Covid-19. “Vedendo quanto è stato difficile per alcuni fare un test questo fine settimana dimostra che dobbiamo fare di più e lo stiamo facendo”, ha detto Biden, che oggi ha partecipato alla riunione settimanale del suo staff con i governatori statali. Alla domanda se la quarantena per le persone positive al Covid debba essere ridotta Biden ha ribadito che seguirà i suggerimenti del suo team medico. “Quando ricevo delle raccomandazioni le seguo”, ha dichiarato.(Nys)