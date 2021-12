Russia: Banca centrale, tasso d'inflazione poco sopra l'8 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d'inflazione in Russia sarà leggermente superiore all'8 per cento nel 2021. Lo ha dichiarato la governatrice della Banca centrale russa, Elvira Nabiullina, in un'intervista all'emittente televisiva "Rossiya 1". "Penso che per la fine dell'anno avremo un'inflazione leggermente superiore all'8 per cento, che è molto, molto sopra il nostro obiettivo del 4 per cento", ha riconosciuto Nabiullina, evidenziando che per alcuni generi come quelli alimentari i prezzi sono aumentati in maniera significativa. (Rum)