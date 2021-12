Brasile: governo annulla progetti di estrazione dell'oro in aree indigene (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aree di esplorazione si concentrano nella regione di Sao Gabriel da Cachoeira (nello Stato di Amazzonia), un'area conosciuta anche come "Cabeça do Cachorro", al confine tra Brasile, Colombia e Venezuela. La città di Sao Gabriel da Cachoeira è considerata "la più indigena" del paese, dato che convivono nel municipio 23 gruppi etnici indigeni differenti. La regione di Cabeça do Cachorro è una delle ultime frontiere senza attività di deforestazione, essendo stato fino ad oggi uno dei luoghi più preservati della foresta pluviale amazzonica. Il permesso concesso da Heleno è per questo considerato un gesto senza precedenti dal Consiglio di difesa nazionale. (segue) (Brb)