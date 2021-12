Brasile: governo annulla progetti di estrazione dell'oro in aree indigene (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gennaio e novembre del 2021 la foresta pluviale amazzonica in Brasile ha registrato un livello di deforestazione pari a 10.222 chilometri, pari a sette volte la dimensione della città di San Paolo. Si tratta del dato più alto degli ultimi 10 anni relativamente allo stesso periodo dell'anno. Lo riferisce l'Organizzazione non governativa (Ong) Istituto dell'uomo e dell'ambiente (Imazon). I dati rivelano inoltre che solo a novembre nella regione sono stati disboscati 480 chilometri quadrati di foresta, il secondo peggior tasso per mese in dieci anni, dopo il record assoluto registrato nel novembre del 2020, con 484 chilometri quadrati. (Brb)