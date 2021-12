Francia: Covid, obbligatori tre giorni di telelavoro dove possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese impone tre giorni a settimana obbligatori di telelavoro per tutte le società che possono farlo per frenare l'epidemia di coronavirus. Lo ha detto il primo ministro francese, Jean Castex, durante una conferenza stampa seguita al Consiglio di Difesa sanitario e al Consiglio dei ministri straordinario. Il premier ha spiegato che la misura entrerà in vigore dopo il periodo delle vacanze di fine anno.(Frp)