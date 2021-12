Regno Unito: Covid, nessuna nuova restrizione in Inghilterra prima di Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Inghilterra non ci saranno nuove restrizioni anti Covid da parte del governo prima di Capodanno. Lo ha confermato il ministro della Salute britannico, Sajid Javid. La gente dovrebbe “restare cauta” nel partecipare alle celebrazioni per il nuovo anno, ma nuove misure non saranno prese dall’esecutivo da qui al 31 dicembre. Javid ha comunque ammesso la possibilità di nuove restrizioni a gennaio, a seconda di quello che diranno i dati epidemiologici. “Celebrate all’esterno se potete, cambiate l’aria all’interno se potete, ma per favore siate cauti”, ha detto il ministro. (Rel)