Vaccino: Fontana, riduzione quarantena per chi ha già ricevuto terza dose è riflessione da fare

- "La riduzione della quarantena per chi ha già ricevuto la terza dose, la considero una riflessione necessaria. Chi ha fatto la terza è più difficile che si contagi e quindi probabilmente si può rivedere la regola per questa categoria". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, evidenziando che "abbiamo la necessità di avere una sollecita e precisa indicazione sul tema da parte dagli scienziati del Cts. La risposta al Covid si deve adeguare al mutare della aggressione del virus, così come in questi due anni è sempre avvenuto". (Com)