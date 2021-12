Energia: Girotto (M5s), necessarie misure urgenti a sostegno industrie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come M5s “lo avevamo denunciato dieci anni fa - sottolinea Girotto - e in questi tre anni al governo, poco coaudiuvati dagli altri partiti, abbiamo fatto quanto i nostri numeri ci permettevano per riprendere la strada dell’autonomia energetica, da un lato con i risparmi nei consumi tramite il Superbonus, dall’altro sulla produzione tramite le semplificazioni e le comunità energetiche”. “Ora dobbiamo agire nuovamente su un doppio fronte, quello emergenziale e quello strutturale”, ha proseguito. “Le proposte le abbiamo. Con la collega De Petris abbiamo emendato la proposta del Fondo di transizione industriale da 150 milioni di euro l'anno in modo che non finisse tutto nella 'pancia' di pochi operatori fossili ma possa giovare a più imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica. Ora al governo fare sintesi e procedere", ha concluso. (Com)