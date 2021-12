Legge Bilancio: Osnato (Fd'I), serviva intervento serio su cuneo fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Finanze "si è riunita e ha ritenuto giustamente di non poter esprimere un'opinione su questa manovra. Il ruolo del Parlamento è stato ridotto al nulla. Per Fratelli d'Italia abbassare l'Irpef è un ottimo obiettivo ma dal governo ci saremmo aspettati una riforma vera e un serio intervento sul cuneo fiscale e non qualche ritocco qua e là". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia, Marco Osnato, componente della commissione Finanze alla Camera, intervenendo a Skytg24. (Rin)