Cile: allarme incendi, undicimila ettari a fuoco

21 luglio 2021

- Oltre undicimila ettari di boschi sono già andati distrutti in Cile a causa degli incendi divampati negli ultimi giorni in diverse regioni di tutto il Paese, attraversato da una forte ondata di caldo e siccità. Secondo quanto riferisce l'ufficio nazionale per le Emergenze (Onemi) sono ancora 19 i focolai attivi mentre 35 sono stati dichiarati sotto controllo e due incendi estinti. La regione meridionale dell'Araucania è tra quelle che hanno sofferto di più, con roghi che hanno divorato 9 mila ettari di terreni. Incendi sono stati segnalati anche nelle regioni di O'Higgins, con 922 ettari distrutti nella località di Requinoa; nel Nuble con 1.600 ettari andati a fuoco nel comune di Quillon. (Abu)